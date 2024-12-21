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Зеленський призначив нових послів та Постійного представника України при Відділенні ООН у Женеві

Президент призначив на посаду голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Мар'яну Бецу.

Зеленський призначив нових послів та Постійного представника України при Відділенні ООН у Женеві
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

На сайті Офісу Президента з'явилися Укази щодо призначення нових послів у низці країн. Також призначено нового постпреда та інших міжнародних організаціях у Женеві України при Відділенні ООН.

Зокрема, Євгена Цимбалюка призначено на посаду постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. 

Також, указами президента призначено:

  • Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Словенія Петра Бешту.
  • Надзвичайним і Повноважним Послом України в Угорщині Федора Шандора.
  • Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці Ольгу Нікітченко.
  • Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Філіппіни Юлію Федів.
  • Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Руанда В'ячеслава Яцюка.
  • Надзвичайним і Повноважним Послом України в Демократичній Республіці Конго Василя Гаміняна.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Крім того, президент звільнив Ірину Боровець із посади голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО і призначив на її місце заступника міністра закордонних справ України Мар'яну Бецу.

Фото: скріншот

Нагадаємо, 21 грудня Президент підписав Укази щодо звільнення послів низки країн. Зокрема, звільнено постпреда України при ООН Сергія Кислицю.

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