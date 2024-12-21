Зеленський призначив нових послів та Постійного представника України при Відділенні ООН у Женеві

На сайті Офісу Президента з'явилися Укази щодо призначення нових послів у низці країн. Також призначено нового постпреда та інших міжнародних організаціях у Женеві України при Відділенні ООН.
Зокрема, Євгена Цимбалюка призначено на посаду постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.
Також, указами президента призначено:
- Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Словенія Петра Бешту.
- Надзвичайним і Повноважним Послом України в Угорщині Федора Шандора.
- Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці Ольгу Нікітченко.
- Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Філіппіни Юлію Федів.
- Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Руанда В'ячеслава Яцюка.
- Надзвичайним і Повноважним Послом України в Демократичній Республіці Конго Василя Гаміняна.
Крім того, президент звільнив Ірину Боровець із посади голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО і призначив на її місце заступника міністра закордонних справ України Мар'яну Бецу.
Нагадаємо, 21 грудня Президент підписав Укази щодо звільнення послів низки країн. Зокрема, звільнено постпреда України при ООН Сергія Кислицю.