Зеленський призначив нових послів та Постійного представника України при Відділенні ООН у Женеві

Президент призначив на посаду голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Мар'яну Бецу.

На сайті Офісу Президента з'явилися Укази щодо призначення нових послів у низці країн. Також призначено нового постпреда та інших міжнародних організаціях у Женеві України при Відділенні ООН.

Зокрема, Євгена Цимбалюка призначено на посаду постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Також, указами президента призначено:

Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Словенія Петра Бешту.

Надзвичайним і Повноважним Послом України в Угорщині Федора Шандора.

Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці Ольгу Нікітченко.

Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Філіппіни Юлію Федів.

Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Руанда В'ячеслава Яцюка.

Надзвичайним і Повноважним Послом України в Демократичній Республіці Конго Василя Гаміняна.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Крім того, президент звільнив Ірину Боровець із посади голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО і призначив на її місце заступника міністра закордонних справ України Мар'яну Бецу.

Фото: скріншот

Нагадаємо, 21 грудня Президент підписав Укази щодо звільнення послів низки країн. Зокрема, звільнено постпреда України при ООН Сергія Кислицю.