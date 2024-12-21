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Президент Зеленський звільнив українських послів у низці держав

Масштабні кадрові перестановки у МЗС.

Президент Зеленський звільнив українських послів у низці держав
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів масштабні кадрові перестановки в МЗС і звільнив українських послів у низці держав.

Укази глави держави про звільнення послів України оприлюднені на сайті Офісу Президента.

Так, Андрія Тарана звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Словенія.

Андрія Праведника — в Республіці Кенія і в Республіці Руанда за сумісництвом, Сергія Корсунського — в Японії, Петра Бешту — в Литовській Республіці.

Фото: скріншот

З посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Індонезія та Представника України при Асоціації держав Південно-Східної Азії за сумісництвом звільнено Василя Гамяніна

Зільнив Президент і Павла Рябікіна з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Китайській Народній Республіці.

Фото: скріншот

Крім того, Сергія Кислицю звільнили з посади постійного представника України при ООН, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Співдружності Багамських Островів та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Тринідад і Тобаго.

Також звільнено з посади Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Євгенію Філіпенко.

Фото: скріншот

Водночас, Президент Зеленський підписав Укази щодо призначення низки нових послів в Угорщині, Литві, Філліпінах та Руанді. А також призначення щодо Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві та ще кілька нових. 

Фото: скріншот

Фото: скріншот

20 грудня під час вечірнього звернення Володимир Зеленський заявив, що погодив кандидатури понад 30 послів.

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