Президент Зеленський звільнив українських послів у низці держав

Президент Володимир Зеленський провів масштабні кадрові перестановки в МЗС і звільнив українських послів у низці держав.
Укази глави держави про звільнення послів України оприлюднені на сайті Офісу Президента.
Так, Андрія Тарана звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Словенія.
Андрія Праведника — в Республіці Кенія і в Республіці Руанда за сумісництвом, Сергія Корсунського — в Японії, Петра Бешту — в Литовській Республіці.
З посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Індонезія та Представника України при Асоціації держав Південно-Східної Азії за сумісництвом звільнено Василя Гамяніна.
Зільнив Президент і Павла Рябікіна з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Китайській Народній Республіці.
Крім того, Сергія Кислицю звільнили з посади постійного представника України при ООН, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Співдружності Багамських Островів та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Тринідад і Тобаго.
Також звільнено з посади Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Євгенію Філіпенко.
Водночас, Президент Зеленський підписав Укази щодо призначення низки нових послів в Угорщині, Литві, Філліпінах та Руанді. А також призначення щодо Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві та ще кілька нових.
20 грудня під час вечірнього звернення Володимир Зеленський заявив, що погодив кандидатури понад 30 послів.