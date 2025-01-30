Посадовці мають задекларувати "кешбек" та "єПідтримку" до кінця березня, - "Дія"

Публічні службовці, які минулого року отримали виплати з урядових соціальних програм "Національний кешбек" та зимова "єПідтримка", мають задекларувати їх через Реєстр декларацій на сайті НАЗК до 31 березня.

Про це повідомила пресслужба "Дії".

"Не хвилюйтеся - ці кошти не оподатковують і не враховують, коли оформлюєте субсидії та пільги", - зазначається в повідомленні.

Як задекларувати "Національний кешбек" та Зимову "єПідтримку":

Сформуйте виписку про нарахування коштів у застосунку банку. У розділі 11 декларації «Доходи, у тому числі подарунки» вкажіть:

Вид доходу - Інше

Який саме - "Національний кешбек" та/або "Зимова підтримка"

Джерело доходу - Інша фізична або юридична особа

Тип особи - Юридична особа, зареєстрована в Україні

Код ЄДР - 37508596

Найменування юридичної особи - Міністерство економіки.

У розділі 12.1 "Відомості про банківські рахунки" необхідно вказати банк або банки, у яких відкривали картку "Національного кешбеку".

Нагадаємо, що українські виробники та продавці можуть подати через портал "Дія" заявку на участь у програмі "Національний кешбек". Повноцінно ця послуга запрацювала у вересні минулого року. УЗа програмою українці можуть щомісячно отримувати до 3 тисяч гривень компенсації за купівлю товарів вітчизняного виробництва. До програми можна під’єднатися через "Дію". Також у застосунку в кілька кліків можна буде перевірити суму нарахованого й виплаченого кешбеку, а потім витратити його на певні послуги.