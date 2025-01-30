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Посадовці мають задекларувати "кешбек" та "єПідтримку" до кінця березня, - "Дія"

Посадовці мають задекларувати "кешбек" та "єПідтримку" до кінця березня, - "Дія"
Національний кешбек
Фото: Пресслужба "Дії"

Публічні службовці, які минулого року отримали виплати з урядових соціальних програм "Національний кешбек" та зимова "єПідтримка", мають задекларувати їх через Реєстр декларацій на сайті НАЗК до 31 березня.

Про це повідомила пресслужба "Дії". 

"Не хвилюйтеся - ці кошти не оподатковують і не враховують, коли оформлюєте субсидії та пільги", - зазначається в повідомленні.

Як задекларувати "Національний кешбек" та Зимову "єПідтримку":

  1.  Сформуйте виписку про нарахування коштів у застосунку банку.
  2.  У розділі 11 декларації «Доходи, у тому числі подарунки» вкажіть: 
  • Вид доходу - Інше
  • Який саме - "Національний кешбек" та/або "Зимова підтримка"
  • Джерело доходу - Інша фізична або юридична особа
  • Тип особи - Юридична особа, зареєстрована в Україні
  • Код ЄДР - 37508596
  • Найменування юридичної особи - Міністерство економіки.

У розділі 12.1 "Відомості про банківські рахунки" необхідно вказати банк або банки, у яких відкривали картку "Національного кешбеку".

Нагадаємо, що українські виробники та продавці можуть подати через портал "Дія" заявку на участь у програмі "Національний кешбек". Повноцінно ця послуга запрацювала у вересні минулого року. УЗа програмою українці можуть щомісячно отримувати до 3 тисяч гривень компенсації за купівлю товарів вітчизняного виробництва. До програми можна під’єднатися через "Дію". Також у застосунку в кілька кліків можна буде перевірити суму нарахованого й виплаченого кешбеку, а потім витратити його на певні послуги.

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