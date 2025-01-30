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Затримали колишнього українського військового, який пішов воювати проти України

Йому загрожує довічне. 

Затримали колишнього українського військового, який пішов воювати проти України
Затриманий зрадник
Фото: ДБР

Правоохоронці затримали колишнього українського військового, який добровільно присягнув  на вірність росіянам після захоплення його частини у Сімферополі 2014 року.

Як зазначили у ДБР, при цьому його батьки й досі проживають у Полтавській області.

Після початку повномасштабного вторгнення він пішов воювати проти України у складі російських штурмовиків 123 омб РФ.У січні 2025 року під час штурму позицій ворога на Донецькому напрямку зрадник потрапив у полон до Збройних Сил України.

Колишнього військового підозрюють у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

  • Восени Служба безпеки затримала агента воєнної розвідки РФ, який коригував повітряні удари ворога по Вінницькій та Сумській областях.
  • Перед цим дезертира, який здавав ворогові дані про позиції ЗСУ під Бахмутом, засудили до 16 років в'язниці.
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