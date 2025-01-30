Затримали колишнього українського військового, який пішов воювати проти України

Правоохоронці затримали колишнього українського військового, який добровільно присягнув на вірність росіянам після захоплення його частини у Сімферополі 2014 року.

Як зазначили у ДБР, при цьому його батьки й досі проживають у Полтавській області.

Після початку повномасштабного вторгнення він пішов воювати проти України у складі російських штурмовиків 123 омб РФ.У січні 2025 року під час штурму позицій ворога на Донецькому напрямку зрадник потрапив у полон до Збройних Сил України.

Колишнього військового підозрюють у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.