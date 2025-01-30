У 2024 році Росія завдала екологічних збитків об’єктам Міноборони України на понад 42 млрд грн

Сума збитків, яких завдала Росія природному середовищу на об’єктах Міністерства оборони України, за підсумками 2024 року перевищила 42 млрд гривень.

Як повідомляє пресслужба відомства, фахівці підрозділів Міністерства оборони України обстежили 61 військовий об'єкт, який зазнав екологічної шкоди внаслідок ракетно-бомбових та артилерійських ударів РФ, та зафіксували такі збитки:

засмічення ґрунтів відходами від руйнування – 40 млрд 260 млн 446 тис. 746 гривень;

забруднення ґрунтів нафтопродуктами – 1 млрд 564 млн 980 тис. 137 гривень;

неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря – 96 млн 850 тис. 34 гривні;

збитки, завдані лісовому фонду – 145 млн 293 тис. 946 гривень.

Матеріали з фіксованими фактами завдання шкоди довкіллю та розрахунки збитків надані Офісу Генерального прокурора для відповідного реагування та долучення до відкритих кримінальних проваджень.