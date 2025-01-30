Унаслідок вчорашньої вечірньої атаки на Синельниківщині у Дніпропетровській області знищений ліцей. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, яка виникла там.

Про це повідомили у ОВА.

Пошкоджені будинок культури, релігійна установа, адмінбудівля, пошта, магазин та підприємство. Понівечені 22 приватні будинки. Зачепило лінію електропередач. На щастя, люди не постраждали.

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки ворожої атаки

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки ворожої атаки

Уночі агресор вдарив з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району. Загиблих і поранених немає.Вночі підрозділи ПвК "Схід" збили над областю 2 ворожі ударні дрони.