Унаслідок вчорашньої вечірньої атаки на Синельниківщині у Дніпропетровській області знищений ліцей. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, яка виникла там.
Про це повідомили у ОВА.
Пошкоджені будинок культури, релігійна установа, адмінбудівля, пошта, магазин та підприємство. Понівечені 22 приватні будинки. Зачепило лінію електропередач. На щастя, люди не постраждали.
Уночі агресор вдарив з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району. Загиблих і поранених немає.Вночі підрозділи ПвК "Схід" збили над областю 2 ворожі ударні дрони.
- У Синельниківському районі Дніпропетровщини через ворожу атаку постраждали 11-річний хлопчик і двоє дорослих.