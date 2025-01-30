Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
У російському Нижньому Новгороді палає НПЗ "Лукойл"
У російському Нижньому Новгороді палає НПЗ "Лукойл"
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Намібійський геноцид
Намібійський геноцид
Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів
Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині окупанти знищили ліцей

Пошкоджені будинок культури, релігійна установа, адмінбудівля, пошта, магазин та підприємство.

На Дніпропетровщині окупанти знищили ліцей
Наслідки ворожої атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок вчорашньої вечірньої атаки на Синельниківщині у Дніпропетровській області знищений ліцей. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, яка виникла там. 

Про це повідомили у ОВА. 

Пошкоджені будинок культури, релігійна установа, адмінбудівля, пошта, магазин та підприємство. Понівечені 22 приватні будинки. Зачепило лінію електропередач. На щастя, люди не постраждали.

наслідки ворожої атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки ворожої атаки
Наслідки ворожої атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки ворожої атаки

Уночі агресор вдарив з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району. Загиблих і поранених немає.Вночі підрозділи ПвК "Схід" збили над областю 2 ворожі ударні дрони.

  • У Синельниківському районі Дніпропетровщини через ворожу атаку постраждали 11-річний хлопчик і двоє дорослих.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies