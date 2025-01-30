Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Намібійський геноцид
Намібійський геноцид
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів
Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів
У російському Нижньому Новгороді палає НПЗ "Лукойл"
У російському Нижньому Новгороді палає НПЗ "Лукойл"
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
ГоловнаСуспільствоВійна

Українець, який пережив Голокост, виступив перед німецьким парламентом

"Гітлер хотів вбити мене – не дозвольте цього зробити Путіну".

Українець, який пережив Голокост, виступив перед німецьким парламентом
Роман Шварцман
Фото: The Guardian

Українець Роман Шварцман, який 80 років тому зміг пережити Голокост, звернувся до депутатів німецького Бундестагу із закликом стати на заваді новому геноциду, який Росія чинить проти України.

Як пише The Guardian, 88-річний чоловік на засіданні, присвяченому Дню пам'яті жертв Голокосту, заявив політикам, що "Гітлер хотів вбити мене, бо я єврей, а Путін хоче вбити, бо я українець". У грудні 2023 ракета влучила в його будинок в Одесі, знищивши все майно у квартирі. 

Пан Роман також сказав, що "вже одного разу зміг уникнути винищення, а тепер, вже старим чоловіком, змушений знову жити зі страхом, що що мої діти та онуки стануть жертвами війни на знищення". 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies