Українець, який пережив Голокост, виступив перед німецьким парламентом

Українець Роман Шварцман, який 80 років тому зміг пережити Голокост, звернувся до депутатів німецького Бундестагу із закликом стати на заваді новому геноциду, який Росія чинить проти України.

Як пише The Guardian, 88-річний чоловік на засіданні, присвяченому Дню пам'яті жертв Голокосту, заявив політикам, що "Гітлер хотів вбити мене, бо я єврей, а Путін хоче вбити, бо я українець". У грудні 2023 ракета влучила в його будинок в Одесі, знищивши все майно у квартирі.

Пан Роман також сказав, що "вже одного разу зміг уникнути винищення, а тепер, вже старим чоловіком, змушений знову жити зі страхом, що що мої діти та онуки стануть жертвами війни на знищення".