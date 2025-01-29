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Харків’янина підозрюють у глорифікації агресії Росії проти України

Чоловік повідомляв про результати ударів російської армії по об’єктах на території Харкова та місця розташування Сил оборони України.

Харків’янина підозрюють у глорифікації агресії Росії проти України
Харків’янина підозрюють у глорифікації агресії Росії проти України
Фото: Нацполіція

Слідчі повідомили харків’янину про підозру у глорифікації російської агресії проти України.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“51-річний мешканець міста Харків з 2014 року через соціальні мережі в Інтернет публічно виправдовував дії збройних сил Російської Федерації на території України та підтримував дії тимчасових окупаційних адміністрацій”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці виявили листування підозрюваного з людьми, аккаунти яких прив’язані до номерів мобільних операторів РФ. 

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Чоловік повідомляв про результати ударів російської армії по об’єктах на території Харкова та місця розташування підрозділів Сил оборони України.

Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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