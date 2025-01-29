«Атеш»: росіян, які відмовляються продовжувати контракт, командування переводить на Курський напрямок

Російських солдатів відправляють на Курський напрямок за відмову продовжувати контракт, повідомив рух опору «Атеш».
Зокрема, така ситуація спостерігається у 64-й ОМСБр.
Агент «АТЕШ» у складі ЗС РФ повідомляє про тиск на солдатів з боку командування в 64-ій окремій мотострілецькій бригаді.
«Військовослужбовців масово змушують підписувати контракт щонайменше на 3 роки, а тих, хто відмовляється будуть переводити на Курський напрямок. При цьому командування непрозоро натякає, чим там закінчиться їхній шлях — «обнулення» у м'ясних штурмах», - повідомили в русі опору.
- 64 ОМСБр, за інформацією української розвідки, відома тим, що чинила звірства у Бучі на Київщині.
- Після звільнення Бучі командир бригади Азатбек Омурбеков, отримав державні нагороди РФ та позачергове звання.
- Згодом стало відомо, що окупантів цього підрозділу перекинули на Маріуполь.