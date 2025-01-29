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«Атеш»: росіян, які відмовляються продовжувати контракт, командування переводить на Курський напрямок

Мова йде про 64-ту ОМСБр, яка чинила звірства у Бучі.

«Атеш»: росіян, які відмовляються продовжувати контракт, командування переводить на Курський напрямок
Курська область РФ
Фото: Скріншот з відео

Російських солдатів відправляють на Курський напрямок за відмову продовжувати контракт, повідомив рух опору «Атеш».

Зокрема, така ситуація спостерігається у 64-й ОМСБр.

Агент «АТЕШ» у складі ЗС РФ повідомляє про тиск на солдатів з боку командування в 64-ій окремій мотострілецькій бригаді. 

«Військовослужбовців масово змушують підписувати контракт щонайменше на 3 роки, а тих, хто відмовляється будуть переводити на Курський напрямок. При цьому командування непрозоро натякає, чим там закінчиться їхній шлях — «обнулення» у м'ясних штурмах», - повідомили в русі опору.

  • 64 ОМСБр, за інформацією української розвідки, відома тим, що чинила звірства у Бучі на Київщині.
  • Після звільнення Бучі командир бригади Азатбек Омурбеков, отримав державні нагороди РФ та позачергове звання.
  • Згодом стало відомо, що окупантів цього підрозділу перекинули на Маріуполь.
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