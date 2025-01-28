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Затримали 21-річного зрадника, який здавав ворогу локації Сил оборони біля Вовчанська

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримали 21-річного зрадника, який здавав ворогу локації Сил оборони біля Вовчанська
Затриманий зрадник
Фото: СБУ

Затримали агента ФСБ, який під виглядом поїздок на дачу шпигував за оборонними позиціями Сил оборони, що ведуть бої за фронтовий Вовчанськ.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Ворожим поплічником виявився 21-річний місцевий житель. Восени 2024 він почав добровільно співпрацювати з російськими спецслужбами. ФСБ завербувала його через Телеграм-канали, де він писав коментарі на підтримку війни проти України, а також висловлював бажання виїхати до своїх родичів у Росію.

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Щоб підтвердити готовність до співпраці, чоловік надіслав своєму співрозмовнику письмове зобов’язання, а пізніше – відео, на якому повторно надав згоду працювати на ворога. Він обрав собі псевдонім "Тайсон".

Затриманий зрадник у Харкові
Фото: Офіс генпрокурора
Затриманий зрадник у Харкові

Ворожа спецслужба пообіцяла агенту "евакуацію" до Росії після виконаних завдань.

Підозрюваний вишукував місця знаходження українських оборонців на території Харкова та Чугуївського району. Він робив це під виглядом поїздок на дачу поблизу передової.

Одночасно фігурант шукав на місцевості сліди танкових гусениць та колісної бронетехніки українських військ, які рухалися у напрямку фронту. Повертаючись із заміської "подорожі" до Харкова, агент фіксував розташування зенітно-ракетних комплексів ППО, що захищає повітряний простір над містом.

Зібрані дані надсилав у вигляді позначок на ґуґл-мапах, супроводжуючи їх текстовими повідомленнями з роз’ясненнями. 

Переписка зрадника із ворогом
Фото: СБУ
Переписка зрадника із ворогом
Переписка зраднка із ворогом
Фото: СБУ
Переписка зраднка із ворогом

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу обласного центру.

У зрадника вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Нещодавно правоохоронці нейтралізували агентурну мережу ФСБ, яка діяла у Києві та Харківській області. Зловмисники шпигували за локаціями Сил оборони та коригували повітряні удари Росії. 
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