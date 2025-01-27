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РФ вдарила по селі Кіндрашівка на Харківщині, є поранена

Жінку госпіталізували.

РФ вдарила по селі Кіндрашівка на Харківщині, є поранена
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Сьогодні російська армія вдарила по селі Кіндрашівка Куп‘янського району Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 61-річна жінка. 

Її стан середній, госпіталізована.

“Ворог продовжує тероризувати цивільне населення Харківщини”, ‒ зазначає Синєгубов.

Раніше стало відомо, що у Куп'янську з-під завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих унаслідок російського удару. Окупанти застосовували ФАБ-500 по Куп’янську вчора вдень.

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