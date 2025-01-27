Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула
На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
ЗМІ: Українські військові вперше збили російську ракету системою APKWS
ЗМІ: Українські військові вперше збили російську ракету системою APKWS
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
ГоловнаСуспільствоВійна

У Куп'янську з-під завалів деблокували двох загиблих унаслідок російського удару

Під уламками одного з будинків загинули 2 жінки.

У Куп'янську з-під завалів деблокували двох загиблих унаслідок російського удару
Під уламками одного з будинків загинули 2 жінки.
Фото: ДСНС

У Куп'янську з-під завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих унаслідок російського удару. Окупанти застосовували ФАБ-500 по Куп’янську вчора о 14:18.

Про це повідомили у ДСНС та в ОВА

26 січня росіяни завдали масованого авіаудару по житловому сектору міста. 

Унаслідок атаки зруйновано декілька приватних домоволодінь. Під уламками одного з будинків загинули 2 жінки: 95-річна та 72-річна. 

"Фахівці ДСНС та місцеві комунальні служби проводять аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла загиблих", – зазначили у ДСНС. 

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці події разом із надзвичайниками працювали медики ДСНС.

Під уламками одного з будинків загинули 2 жінки.
Фото: ДСНС
Під уламками одного з будинків загинули 2 жінки.

  • У селі під Куп’янськом внаслідок влучання російського дрона загинула жінка.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies