У Куп'янську з-під завалів деблокували двох загиблих унаслідок російського удару

Під уламками одного з будинків загинули 2 жінки.

Під уламками одного з будинків загинули 2 жінки.

У Куп'янську з-під завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих унаслідок російського удару. Окупанти застосовували ФАБ-500 по Куп’янську вчора о 14:18.

Про це повідомили у ДСНС та в ОВА.

26 січня росіяни завдали масованого авіаудару по житловому сектору міста.

Унаслідок атаки зруйновано декілька приватних домоволодінь. Під уламками одного з будинків загинули 2 жінки: 95-річна та 72-річна.

"Фахівці ДСНС та місцеві комунальні служби проводять аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла загиблих", – зазначили у ДСНС.

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці події разом із надзвичайниками працювали медики ДСНС.

Фото: ДСНС Під уламками одного з будинків загинули 2 жінки.