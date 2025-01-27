У Куп'янську з-під завалів деблокували двох загиблих унаслідок російського удару

У Куп'янську з-під завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих унаслідок російського удару. Окупанти застосовували ФАБ-500 по Куп’янську вчора о 14:18.
Про це повідомили у ДСНС та в ОВА.
26 січня росіяни завдали масованого авіаудару по житловому сектору міста.
Унаслідок атаки зруйновано декілька приватних домоволодінь. Під уламками одного з будинків загинули 2 жінки: 95-річна та 72-річна.
"Фахівці ДСНС та місцеві комунальні служби проводять аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла загиблих", – зазначили у ДСНС.
Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці події разом із надзвичайниками працювали медики ДСНС.
- У селі під Куп’янськом внаслідок влучання російського дрона загинула жінка.