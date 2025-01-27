У Дніпропетровській області через ворожі атаки понівечені будинки та підприємство. Над областю збили 13 безпілотників.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені три приватні будинки та господарська споруда.

У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

По Нікопольщині окупанти били з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Поцілили по райцентру і Марганецькій громаді.Є руйнування на території промислового підприємства.

Всюди минулося без загиблих та постраждалих.