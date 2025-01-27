У Дніпропетровській області через ворожі атаки понівечені будинки та підприємство. Над областю збили 13 безпілотників.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені три приватні будинки та господарська споруда.
У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили.
По Нікопольщині окупанти били з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Поцілили по райцентру і Марганецькій громаді.Є руйнування на території промислового підприємства.
Всюди минулося без загиблих та постраждалих.
- На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждали двоє залізничників.