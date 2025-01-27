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На Дніпропетровщині армія РФ понівечила будинки та підприємство

Над областю ліквідували 13 ворожих безпілотників. 

На Дніпропетровщині армія РФ понівечила будинки та підприємство
наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області через ворожі атаки понівечені будинки та підприємство. Над областю збили 13 безпілотників. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені три приватні будинки та господарська споруда.

У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили.

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

По Нікопольщині окупанти били з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Поцілили по райцентру і Марганецькій громаді.Є руйнування на території промислового підприємства.

Всюди минулося без загиблих та постраждалих.

  • На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждали двоє залізничників.
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