Окупанти завдали 145 артударів по території Запорізької області

Упродовж доби окупанти завдали 263 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
114 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Лугівське, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
4 обстріли реактивних систем залпового вогню накрили Малу Токмачку, Новодарівку та Новоданилівку.
145 артударів завдали по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.
Надійшло 18 повідомлень про пошкодження приватних будинків і квартир. Мирні жителі не постраждали.
- Окупанти посилили репресії проти українців на ТОТ Запоріжжя.