Окупанти завдали 145 артударів по території Запорізької області

Надійшло 18 повідомлень про пошкодження приватних будинків і квартир. Мирні жителі не постраждали.

145 артударів завдали по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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