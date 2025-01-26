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​Одна людина загинула у Покровську через російські обстріли

Ще четверо поранені у Констянтинівці на Донеччині.

​Одна людина загинула у Покровську через російські обстріли
наслідки російського обстрілу Донеччини
Фото: Facebook/Вадим Філашкін

Через російські обстріли Донеччини є загибла та поранені.

Про це 26 січня повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, у центрі Покровська росіяни вбили жінку. У Костянтинівці окупанти поранили чотирьох людей від 48 до 70 років.

Також пошкоджені численні багатоповерхівки і приватні будинки.

Філашкін закликав жителів регіону евакуюватися.

  • Військові повідомили, що російська армія намагається обійти Покровськ на Донеччині із заходу, щоб перерізати важливі траси та змусити українські війська відступити.
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