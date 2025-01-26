​Одна людина загинула у Покровську через російські обстріли

Ще четверо поранені у Констянтинівці на Донеччині.

Через російські обстріли Донеччини є загибла та поранені.

Про це 26 січня повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, у центрі Покровська росіяни вбили жінку. У Костянтинівці окупанти поранили чотирьох людей від 48 до 70 років.

Також пошкоджені численні багатоповерхівки і приватні будинки.

Філашкін закликав жителів регіону евакуюватися.