​Одна людина загинула у Покровську через російські обстріли

Через російські обстріли Донеччини є загибла та поранені.
Про це 26 січня повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, у центрі Покровська росіяни вбили жінку. У Костянтинівці окупанти поранили чотирьох людей від 48 до 70 років.
Також пошкоджені численні багатоповерхівки і приватні будинки.
Філашкін закликав жителів регіону евакуюватися.
- Військові повідомили, що російська армія намагається обійти Покровськ на Донеччині із заходу, щоб перерізати важливі траси та змусити українські війська відступити.