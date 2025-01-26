На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула

22 січня на війні загинув 40-річний кінопродюсер і голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула, який з перших днів повномасштабної війни захищав Україну.

Його смерть підтвердила дружина Лариса Титаренко.

“Я принесла вам біль. Стас загинув. Пробачте – ті, хто знав його і любив. Кожного дня цієї війни – й у 2014, і три нескінченні останні роки, – я виймала з грудей своє серце й міцно стискала його в долоні. “Тримайся. Ми вистоїмо. Він вціліє. Все буде добре”. Зараз у мене в руці попіл і страшна пустка всередині”, – написала Лариса у соцмережі Facebook.

У дописі Державного агентство України з питань кіно зазначено, що Станіслав Притула із перших днів війни він став на захист рідної країни, віддавши своє життя заради її майбутнього.

“Станіслав був не лише митцем, але й Людиною з великої літери – чуйним, відданим своїй справі та глибоко небайдужим до того, що відбувається в світі. Він був чуйним, відданим своїй справі та глибоко небайдужим до того, що відбувається у світі. Ми висловлюємо щиру вдячність за його багаторічну плодову працю, самовідданість і незмінну підтримку українського кінематографа”, – додали у Держкіно.

Як пише Радіо Свобода, Станіслав Притула народився 30 квітня 1984 року в Києві, закінчив школу №149 та Київський національний лінгвістичний університет. Працював у Держкіно, згодом – начальником відділу кіно в компанії FAMILY Production.