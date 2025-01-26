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На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула

Кінопродюсер із перших днів війни він став на захист рідної країни.

На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула
На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула
Фото: Facebook

22 січня на війні загинув 40-річний кінопродюсер і голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула, який з перших днів повномасштабної війни захищав Україну.

Його смерть підтвердила дружина Лариса Титаренко.

“Я принесла вам біль. Стас загинув. Пробачте – ті, хто знав його і любив. Кожного дня цієї війни – й у 2014, і три нескінченні останні роки, – я виймала з грудей своє серце й міцно стискала його в долоні. “Тримайся. Ми вистоїмо. Він вціліє. Все буде добре”. Зараз у мене в руці попіл і страшна пустка всередині”, – написала Лариса у соцмережі Facebook.

У дописі Державного агентство України з питань кіно зазначено, що Станіслав Притула із перших днів війни він став на захист рідної країни, віддавши своє життя заради її майбутнього. 

“Станіслав був не лише митцем, але й Людиною з великої літери – чуйним, відданим своїй справі та глибоко небайдужим до того, що відбувається в світі. Він був чуйним, відданим своїй справі та глибоко небайдужим до того, що відбувається у світі. Ми висловлюємо щиру вдячність за його багаторічну плодову працю, самовідданість і незмінну підтримку українського кінематографа”, – додали у Держкіно.

Як пише Радіо Свобода, Станіслав Притула народився 30 квітня 1984 року в Києві, закінчив школу №149 та Київський національний лінгвістичний університет. Працював у Держкіно, згодом – начальником відділу кіно в компанії FAMILY Production.

  • 18 січня у Києві на Майдані Незалежності попрощалися із військовим фотографом та оператором, воїном 92-ї ОМБр Русланом Ганущаком на псевдо "Фотограф" та "Остап". Він загинув 12 січня під час бойових дій. Руслану Ганущаку було 54 роки. У нього залишилась дружина Олександра і донька Ірина.
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