На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула

22 січня на війні загинув 40-річний кінопродюсер і голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула, який з перших днів повномасштабної війни захищав Україну.
Його смерть підтвердила дружина Лариса Титаренко.
“Я принесла вам біль. Стас загинув. Пробачте – ті, хто знав його і любив. Кожного дня цієї війни – й у 2014, і три нескінченні останні роки, – я виймала з грудей своє серце й міцно стискала його в долоні. “Тримайся. Ми вистоїмо. Він вціліє. Все буде добре”. Зараз у мене в руці попіл і страшна пустка всередині”, – написала Лариса у соцмережі Facebook.
У дописі Державного агентство України з питань кіно зазначено, що Станіслав Притула із перших днів війни він став на захист рідної країни, віддавши своє життя заради її майбутнього.
“Станіслав був не лише митцем, але й Людиною з великої літери – чуйним, відданим своїй справі та глибоко небайдужим до того, що відбувається в світі. Він був чуйним, відданим своїй справі та глибоко небайдужим до того, що відбувається у світі. Ми висловлюємо щиру вдячність за його багаторічну плодову працю, самовідданість і незмінну підтримку українського кінематографа”, – додали у Держкіно.
Як пише Радіо Свобода, Станіслав Притула народився 30 квітня 1984 року в Києві, закінчив школу №149 та Київський національний лінгвістичний університет. Працював у Держкіно, згодом – начальником відділу кіно в компанії FAMILY Production.
- 18 січня у Києві на Майдані Незалежності попрощалися із військовим фотографом та оператором, воїном 92-ї ОМБр Русланом Ганущаком на псевдо "Фотограф" та "Остап". Він загинув 12 січня під час бойових дій. Руслану Ганущаку було 54 роки. У нього залишилась дружина Олександра і донька Ірина.