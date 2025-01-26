На Курщині снайперська група ЗСУ відбила штурм росіян

Група українських снайперів на Курському напрямку відбила штурм ворога. Як результат 12 російських солдатів поранені, ще восьмеро — вбиті.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Вісьмох знищили та дванадцятьох поранили. Саме таким є результат роботи однієї із снайперських груп під час чергового бойового завдання на Курщині", — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що снайпери 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, "Дряхлий", "Фін" та "Жолудь", виконуючи звичне для себе завдання із спостереження та прикриття інших підрозділів, опинились на напрямку ворожого штурму російських і корейських підрозділів.

"В результаті кількаденних боїв ворог був зупинений", — додають у Генштабі.