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На Курщині снайперська група ЗСУ відбила штурм росіян

У результаті відмінної роботи українських снайперів, восьмеро російських солдатів "двохсоті", 12 — поранені.

На Курщині снайперська група ЗСУ відбила штурм росіян
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Група українських снайперів на Курському напрямку відбила штурм ворога. Як результат 12 російських солдатів поранені, ще восьмеро — вбиті.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Вісьмох знищили та дванадцятьох поранили. Саме таким є результат роботи однієї із снайперських груп під час чергового бойового завдання на Курщині", — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що снайпери 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, "Дряхлий", "Фін" та "Жолудь", виконуючи звичне для себе завдання із спостереження та прикриття інших підрозділів, опинились на напрямку ворожого штурму російських і корейських підрозділів.

"В результаті кількаденних боїв ворог був зупинений", — додають у Генштабі.

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