Сили оборони завдали повторного удару по Рязанському НПЗ в РФ

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного розвідувального управління МО України повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.
Як заявили у Генштабі ЗСУ, зафіксовано вибухи та пожежу в районі Рязанського НПЗ.
"Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ російської федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1", — зазначають у Генштабі.
Нещодавно ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області РФ. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.
Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об’єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме.
- Напередодні повідомлялося, що у ніч на 26 січня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод РФ. Унаслідок атаки на НПЗ виникла пожежа.
- 24 січня дрони СБУ вже атакували Рязанський НПЗ – один з найбільших в Росії, з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік. Тоді внаслідок удару загорілося мінімум три резервуари.