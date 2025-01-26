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Сили оборони завдали повторного удару по Рязанському НПЗ в РФ

Також ракетні війська ЗСУ уразили пункт управління ЗС РФ на Курщині.

Сили оборони завдали повторного удару по Рязанському НПЗ в РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного розвідувального управління МО України повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. 

Як заявили у Генштабі ЗСУ, зафіксовано вибухи та пожежу в районі Рязанського НПЗ. 

"Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ російської федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1", — зазначають у Генштабі.

Нещодавно ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області РФ. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.

Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об’єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме.

  • Напередодні повідомлялося, що у ніч на 26 січня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод РФ. Унаслідок атаки на НПЗ виникла пожежа.
  • 24 січня дрони СБУ вже атакували Рязанський НПЗ – один з найбільших в Росії, з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік. Тоді внаслідок удару загорілося мінімум три резервуари.
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