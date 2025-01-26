Сили оборони завдали повторного удару по Рязанському НПЗ в РФ

Також ракетні війська ЗСУ уразили пункт управління ЗС РФ на Курщині.

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного розвідувального управління МО України повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

Як заявили у Генштабі ЗСУ, зафіксовано вибухи та пожежу в районі Рязанського НПЗ.

"Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ російської федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1", — зазначають у Генштабі.

Нещодавно ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області РФ. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.

Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об’єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме.