Росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, є жертви

З лінії фронту за добу евакуйовали 36 людей, у тому числі 7 дітей.

Упродовж доби російська армія атакувала чотири райони Донецької області. Унаслідок обстрілів у Покровську загинув цивільний.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Багатирі Великоновосілківської громади Волноваського району поранено цивільну людину.

У Покровську через російські обстріли 1 людина загинула, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і адмінбудівлю. У Гришиному Покровської громади пошкоджено 2 будинки. У Сергіївці Удачненської громади пошкоджено 7 будинків.

У Костянтинівці Краматорського району пошкоджено адмінбудівлю і газогін.

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 36 людей, у тому числі 7 дітей.