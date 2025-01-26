Російські заводи палають. Далі буде
Російські заводи палають. Далі буде
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Reuters: Мексика не дозволила приземлитися літаку з депортованими мігрантами із США
Reuters: Мексика не дозволила приземлитися літаку з депортованими мігрантами із США
Департамент Ілона Маска хоче прибрати пенні з кишень американців
Департамент Ілона Маска хоче прибрати пенні з кишень американців
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
Піднятися на Святу гору, щоб повернутися з війни
Піднятися на Святу гору, щоб повернутися з війни
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, є жертви

З лінії фронту за добу евакуйовали 36 людей, у тому числі 7 дітей.

Росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, є жертви
обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Упродовж доби російська армія атакувала чотири райони Донецької області. Унаслідок обстрілів у Покровську загинув цивільний.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Багатирі Великоновосілківської громади Волноваського району поранено цивільну людину.

У Покровську через російські обстріли 1 людина загинула, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і адмінбудівлю. У Гришиному Покровської громади пошкоджено 2 будинки. У Сергіївці Удачненської громади пошкоджено 7 будинків.

У Костянтинівці Краматорського району пошкоджено адмінбудівлю і газогін.

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 36 людей, у тому числі 7 дітей.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies