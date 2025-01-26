Також окупанти застосували більше 20 ракет.

За останній тиждень РФ застосувала проти України близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів та понад 20 ракет різних типів.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"За останній тиждень Україна зазнала сотні російських атак різними типами зброї", — ідеться у повідомленні.

Президент наголошує, що тільки рішучість може зупинити Росію. "Постійно працюємо з партнерами, щоб збільшити можливості нашої оборони та зменшити здатність Росії тероризувати Україну", — зазначає глава держави.

"Далекобійність важлива. Санкції важливі. Зменшення ціни на нафту важливе. Головне – все робити в єдності та рішучо захищати життя", — наголошує Володимир Зеленський.