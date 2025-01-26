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За тиждень РФ запустила по Україні 1250 КАБів та понад 750 ударних БпЛА

Також окупанти застосували більше 20 ракет.

За тиждень РФ запустила по Україні 1250 КАБів та понад 750 ударних БпЛА
Фото: скріншот з відео Володимира Зеленського

За останній тиждень РФ застосувала проти України близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів та понад 20 ракет різних типів.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"За останній тиждень Україна зазнала сотні російських атак різними типами зброї", — ідеться у повідомленні.

Президент наголошує, що тільки рішучість може зупинити Росію. "Постійно працюємо з партнерами, щоб збільшити можливості нашої оборони та зменшити здатність Росії тероризувати Україну", — зазначає глава держави. 

"Далекобійність важлива. Санкції важливі. Зменшення ціни на нафту важливе. Головне – все робити в єдності та рішучо захищати життя", — наголошує Володимир Зеленський.

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