МВА: з Покровської громади Донеччини евакуювали всіх дітей

У Покровську досі залишаються 7 тисяч цивільних.

З Покровської громади Донецької області вдалося евакуювали усіх дітей, водночас у Покровську досі залишаються 7000 людей.

Про це повідомив очільник МВА Сергій Добряк.

За словами Добряка, у Покровську залишається близько 7000 людей, загалом у громаді – 10 000. Всіх дітей вдалося евакуювати з прифронтової громади.

Однак були випадки повернення сімей з неповнолітніми, їх евакуювали повторно.

За словами Добряка, на добу з Покровська можуть виїжджати не більше п'яти-шести осіб. Точок збору вже немає, людей забирають з домівок.