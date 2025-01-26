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МВА: з Покровської громади Донеччини евакуювали всіх дітей

У Покровську досі залишаються 7 тисяч цивільних.

МВА: з Покровської громади Донеччини евакуювали всіх дітей
Покровськ
Фото: EPA/UPG

З Покровської громади Донецької області вдалося евакуювали усіх дітей, водночас у Покровську досі залишаються 7000 людей.

Про це повідомив очільник МВА Сергій Добряк.

За словами Добряка, у Покровську залишається близько 7000 людей, загалом у громаді – 10 000. Всіх дітей вдалося евакуювати з прифронтової громади. 

Однак були випадки повернення сімей з неповнолітніми, їх евакуювали повторно.

За словами Добряка, на добу з Покровська можуть виїжджати не більше п'яти-шести осіб. Точок збору вже немає, людей забирають з домівок.

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