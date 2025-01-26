МВА: з Покровської громади Донеччини евакуювали всіх дітей

З Покровської громади Донецької області вдалося евакуювали усіх дітей, водночас у Покровську досі залишаються 7000 людей.
Про це повідомив очільник МВА Сергій Добряк.
За словами Добряка, у Покровську залишається близько 7000 людей, загалом у громаді – 10 000. Всіх дітей вдалося евакуювати з прифронтової громади.
Однак були випадки повернення сімей з неповнолітніми, їх евакуювали повторно.
За словами Добряка, на добу з Покровська можуть виїжджати не більше п'яти-шести осіб. Точок збору вже немає, людей забирають з домівок.
- Російська армія намагається охопити Покровськ з півдня та південного заходу, аби уникнути прямих штурмів міста.