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Загрози оточенню українських підрозділів у Великій Новосілці на Донеччині немає, ‒ 110 ОМБр

Водночас ворог, увійшовши у селище, потрапив в "вогняний мішок".

Загрози оточенню українських підрозділів у Великій Новосілці на Донеччині немає, ‒ 110 ОМБр
Фото: Скріншот

Загрози оточенню українських підрозділів немає у районі селища Велика Новосілка Донецької області немає. 

Про це йдеться у телеграм-каналі пресслужби 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

У дописі йдеться, що противник величезними силами піхоти намагався блокувати наші опорні пункти. Застосування техніки звелося нанівець, як з нашої, так і зі сторони противника. 

“Все, що наближалося ближче кілометра до лінії зіткнення – знищувалося”, ‒ йдеться у дописі.

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“Якщо по арті та FPV у нас з противником приблизний паритет, то по кількості піхоти у росіян величезна перевага. Але крові ми в них добре попили і продовжуємо кровопускання. З районів, де виникала загроза оточення, наші підрозділи, використовуючи погодні умови, уміло вийшли”, ‒ підкреслюють військові. 

Водночас ЗСУ вийшли з населеного пункту не повністю і бої у Великій Новосілці продовжуються. Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника.

“Щодо перспектив противника. Продовжувати наступ з Великої Новосілки в орків вже не вийде. Виникла типова ситуація для москалів “головне зробити флаговтик”. Ціна та перспективи неважливі. Річка “Мокрі Яли”, яка створювала проблеми для забезпечення наших підрозділів, тепер стала перепоною для просування вже противника. Увійшовши у Велику Новосілку ворог потрапив в вогняний мішок, де спокою йому не буде, будь-який рух присікається снарядами та дронами”, ‒ додають у 110-й ОМБр.

Щодо самого селища, то цілих будівель у ньому не залишилось.

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