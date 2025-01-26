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За тиждень Сили оборони ліквідували 11 450 окупантів

Також ворог втратив 1845 одиниць військової техніки та озброєння.

За тиждень Сили оборони ліквідували 11 450 окупантів
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

За тиждень РФ втратила 11 450 росіян та 1845 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це інформує генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За тиждень з 19 по 26 січня 2025 року втрати противника склали близько 11450 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

  • 57 танків
  • 137 бойових броньованих машин
  • 268 артилерійських систем
  • 1 РСЗВ
  • 4 установки ППО
  • 723 одиниці автотехніки
  • 15 одиниць спецтехніки

Також українські бійці знищили щонайменше 2 ворожі ракети та 638 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.

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