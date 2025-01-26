За тиждень Сили оборони ліквідували 11 450 окупантів

Також ворог втратив 1845 одиниць військової техніки та озброєння.

За тиждень РФ втратила 11 450 росіян та 1845 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це інформує генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За тиждень з 19 по 26 січня 2025 року втрати противника склали близько 11450 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

57 танків

137 бойових броньованих машин

268 артилерійських систем

1 РСЗВ

4 установки ППО

723 одиниці автотехніки

15 одиниць спецтехніки

Також українські бійці знищили щонайменше 2 ворожі ракети та 638 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.