За тиждень Сили оборони ліквідували 11 450 окупантів

За тиждень РФ втратила 11 450 росіян та 1845 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це інформує генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
За тиждень з 19 по 26 січня 2025 року втрати противника склали близько 11450 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 57 танків
- 137 бойових броньованих машин
- 268 артилерійських систем
- 1 РСЗВ
- 4 установки ППО
- 723 одиниці автотехніки
- 15 одиниць спецтехніки
Також українські бійці знищили щонайменше 2 ворожі ракети та 638 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.