Після ракетного удару РФ по Запоріжжю в лікарнях досі залишаються 15 людей

Після ракетного удару РФ по Запоріжжю 18 січня, у лікарнях досі залишаються 15 людей.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"У лікарнях залишаються 15 людей, постраждалих під час атаки. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості", — повідомляє Федоров.

За словами очільника ОВА, загалом у лікарнях все ще знаходяться 54 поранених внаслідок січневих російських обстрілів Запорізької області. Троє з них у важкому стані.

Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Вранці 18 січня російська армія атакувала середмістя Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля. Постраждали десятеро цивільних.