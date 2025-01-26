Сумська мерія розповіла про наслідки атаки російських дронів

Через атаку дронів уночі 26 січня у Сумській громаді пошкоджені три десятки будівель.
Про це повідомила Сумська міська рада.
Наслідки ворожого обстрілу ліквідували у Сумах і Піщаному. Пошкоджень зазнали три нежитлові будівлі, 10 багатоквартирних будинків і 17 приватних житлових будинків і три автівки.
Працівники ДСНС, а також комунальних підприємств та громадських організацій і жителі населених пунктів закрили вибиті вікна; у мерії запевнили, що усунули всі пошкодження у Сумах і Піщаному. Крім того, вдалося відновити водопостачання до села.
- Як відомо, у ніч на 26 січня російські окупанти атакували Суми дронами. Пошкоджень зазнали адмінбудівля та освітній заклад.