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Росіяни застосували для обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини fpv-дрони і важку артилерію

Потерпілих немає.

Росіяни застосували для обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини fpv-дрони і важку артилерію
наслідки одного з російських обстрілів Нікопольщини
Фото: телеграм / Сергій Лисак

26 січня російські окупаційні війська понад 10 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

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За його словами, ворог застосовував fpv-дрони і важку артилерію. Росіяни били по районному центру, Марганецькій та Покровській сільській громадах. 

Через ворожі обстріли пошкоджені приватний будинок і два автобуси. Людей не зачепило. 

Лисак додав, що за уточненою інформацією, через нічний артобстріл Нікополя понівечене транспортне підприємство. 

«Також, обстеживши територію, рятувальники виявили, що внаслідок вчорашньої атаки на Синельниківщині зачепило лінію електропередач і сільськогосподарське підприємство», - зазначив керівник ОВА.

  • Ввечері 25 січня і в ніч на 26 січня російська армія вдарила з артилерії по Нікопольщині Дніпропетровської області. Водночас бійці ПвК "Схід" збили шість безпілотників, які противник скерував на область..
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