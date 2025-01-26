Росіяни застосували для обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини fpv-дрони і важку артилерію

наслідки одного з російських обстрілів Нікопольщини

26 січня російські окупаційні війська понад 10 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог застосовував fpv-дрони і важку артилерію. Росіяни били по районному центру, Марганецькій та Покровській сільській громадах.

Через ворожі обстріли пошкоджені приватний будинок і два автобуси. Людей не зачепило.

Лисак додав, що за уточненою інформацією, через нічний артобстріл Нікополя понівечене транспортне підприємство.

«Також, обстеживши територію, рятувальники виявили, що внаслідок вчорашньої атаки на Синельниківщині зачепило лінію електропередач і сільськогосподарське підприємство», - зазначив керівник ОВА.