Російська армія за добу втратила 1430 солдатів

Упродовж доби захисники знищили 1430 окупантів, 3 ворожі танки, 12 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем та 59 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 831 620 (+1430) осіб,
- танків ‒ 9871 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20561 (+12) од,
- артилерійських систем – 22339 (+16) од,
- РСЗВ – 1263 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23327 (+74),
- крилаті ракети ‒ 3053 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35183 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 3716 (+1).
Дані уточнюються.
- За тиждень РФ втратила 11 450 солдатів та 1845 одиниць озброєння та військової техніки.