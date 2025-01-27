Російська армія за добу втратила 1430 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб.

Упродовж доби захисники знищили 1430 окупантів, 3 ворожі танки, 12 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем та 59 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення Росія втратила близько 831 620 військових.

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