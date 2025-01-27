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Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)

В обласному центрі, за попередніми даними, минулося без пошкоджень цивільного майна.

Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Руслан Марцінків
Фото: Скріншот відео

На світанку 27 січня у Івано-Франківській області працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків та начальниця ОВА Світлана Онищук. 

За словами Марцінківа, ворог завдавав масштабного удару і по області, і намагався вдарити по громаді. За його словами, завдяки роботі ППО попередньо без пошкоджень цивільного майна.

Світлана Онищук зазначила, що уночі ворог кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю стали об’єкти критичної інфоаструктури. 

На цей час повідомлень про постраждалих не надходило. Зафіксовано загорання. На місці працюють відповідні служби. 

Кореспонденти Суспільного повідомляли про не менш як сім серій вибухів у Івано-Франківській області. 

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