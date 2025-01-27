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За добу на фронті відбулося 166 боїв, майже половина із них – на Покровському напрямку

Сили оборони уразили чотири пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та техніки та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

За добу на фронті відбулося 166 боїв, майже половина із них – на Покровському напрямку
Війна з РФ
Фото: Генштаб

Розпочалась тисяча шістдесят дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксували 166 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 45 авіаударів, скинувши 58 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 105 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2155 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Рясне, Локня, Басівка, Куп’янськ, Кучерівка, Миропілля, Петропавлівка, Костянтинівка, Катеринівка та Клебан Бик.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та техніки та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка та Торське.

На Краматорському напрямку зафіксовано 21 боєзіткнення в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 78 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Удачне, Котлине, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Новосілки та Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку мала місце одна невдала спроба противника атакувати наші підрозділи в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну атаку позицій наших військ, отримав відсіч.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили сім атак російських загарбників. Противник здійснив 435 артилерійських обстрілів, завдав 25 авіаційних ударів, застосувавши 33 КАБ.

На Сіверському напрямку за минулу добу наступальних дій ворог не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

  • Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1430 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 12 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 74 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 59 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.
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