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Через нічну атаку на Сумщині пошкоджені інфраструктурні об'єкти

Уночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли.

Через нічну атаку на Сумщині пошкоджені інфраструктурні об'єкти
Фото: unn.ua

Уночі ворог атакував безпілотниками Сумську громаду. 

Як повідомили у ОВА, унаслідок вибухів у Сумах та селі Піщане пошкоджені нежитлове приміщення та інфраструктурні об’єкти.

Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська та Сумська громади.

Крім того, у Краснопільській громаді ворог скинув із безпілотника вибуховий пристрій. Зафіксовано 1 вибух.

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