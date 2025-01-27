Через нічну атаку на Сумщині пошкоджені інфраструктурні об'єкти

Уночі ворог атакував безпілотниками Сумську громаду.

Як повідомили у ОВА, унаслідок вибухів у Сумах та селі Піщане пошкоджені нежитлове приміщення та інфраструктурні об’єкти.

Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська та Сумська громади.

Крім того, у Краснопільській громаді ворог скинув із безпілотника вибуховий пристрій. Зафіксовано 1 вибух.