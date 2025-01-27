Росія протягом тижня збільшила кількість атак на Куп'янському і ще низці напрямків

Найбільша кількість зберігається на Покровському напрямку, однак за тиждень число ворожих нападів незначно знизилося.

Протягом тижня відбулося 1080 бойових зіткнень із ворогом. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Новопавлівському, Лиманському і Курському напрямках. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Сміян у ефірі телемарафону.

На Харківському напрямку відбулося вісім атак біля населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському – 70 атак біля Стоянки, Дворічної, Петропавлівки, Колісниківки, Піщаного, Кутівки, Нової Кругляківки, Загризового і Лозової.

На Лиманському захисники відбили 105 атак у районах Новоєгорівки, Надії, Новосергіївки, Першотравневого, Зеленого Гаю, Макіївки, Новосадовго, Копанок, Зарічного, Зеленої Долини, Япмолівки, в Серебрянському лісництві та біля інших населених пунктів.

"На Сіверському – п'ять атак у районах Івано-Даріївки та Верхньокам'янського", – повідомив Сміян.

На Краматорському Сили оборони відбили 102 атаки. Найактивнішим окупанти були, зокрема, у районах Білої Гори, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому відбувся 101 ворожий штурм неподалік Кримського, Щербинівки, Деліївки і Торецька.

На Покровському напрямку захисники відбивали 488 атак окупантів. Основні – біля населених пунктів Зелене Поле, Олександропіль, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Котлине, Покровськ, Шевченко, Успенівка, Новотроїцьке, Андріївка, Петропавлівка, Янтарне та інших.

На Новопавлівському росіяни провели 55 атак біля Костянтинополя, Новодаріївки, Привільного і Великої Новосілки.

На Оріхівському було шість атак у районах Кам'янського, Новоандріївки та Новоданилівки.

На Придніпровському – 16 атак.

"Триває операція Збройних Сил у Курській області, там за тиждень українські захисники відбили 84 атаки", – сказав речник Генштабу.