"Не відповідає дійсності": ГУР спростувало поширену в медіа інформацію про заяву Буданова на закритій зустрічі в Раді

Головне управління розвідки міністерства оборони спростувало поширену в медіа інформацію про нібито заяву начальника Кирила Буданова на закритій зустрічі в Верховній Раді.

ГУР повідомило, що "поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності". Розвідники закликали медіа не поширювати чутки, неперевірену і непідтверджену офіційно інформацію, особливо з питань захисту у війні.

ГУР зазначило, що окремі політичні діячі можуть перекручувати інформацію в своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів.

"Наголошуємо – поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах", – йдеться у повідомленні.