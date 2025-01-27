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"Не відповідає дійсності": ГУР спростувало поширену в медіа інформацію про заяву Буданова на закритій зустрічі в Раді

Наведена інформація не відповідає дійсності. 

"Не відповідає дійсності": ГУР спростувало поширену в медіа інформацію про заяву Буданова на закритій зустрічі в Раді
Фото: Цензор

Головне управління розвідки міністерства оборони спростувало поширену в медіа інформацію про нібито заяву начальника Кирила Буданова на закритій зустрічі в Верховній Раді. 

ГУР повідомило, що "поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності". Розвідники закликали медіа не поширювати чутки, неперевірену і непідтверджену офіційно інформацію, особливо з питань захисту у війні. 

ГУР зазначило, що окремі політичні діячі можуть перекручувати інформацію в своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів. 

"Наголошуємо – поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах", – йдеться у повідомленні.

  • Сьогодні УП опублікувала матеріал, де анонімне джерело навело нібито слова Кирила Буданова про негативні процеси для існування держави в разі відсутності "серйозних перемовин" до літа. За даними журналістів, це нібито відбулося на закритій зустрічі голів фракції і представників військового командування. 
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