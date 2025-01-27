​У Дніпрі агент Росії "втемну" використовував співмешканку для коригування ворожих ударів

Наразі жінка співпрацює зі слідством як свідок, а йому загрожує довічне ув'язнення.

Служба безпеки затримала ще одного учасника агентурної мережі ФСБ Росії, яку було нейтралізовано на Дніпропетровщині минулого року - тоді контррозвідка затримала вісьмох російських агентів, які коригували ракетно-дронові ворога.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зрадником виявився 46-річний місцевий житель, який ховався від мобілізації і одночасно виконував завдання ФСБ. Він готував координати для повітряних атак росіян по місцях базування Сил оборони в Дніпрі.

"Щоб не «світитися» на вулицях міста, зрадник «втемну» залучив до розвідувально-підривної діяльності свою співмешканку. На його прохання жінка обходила місцевість, де фіксувала геолокації військових об’єктів та пересилала чоловіку у вигляді відміток на гугл-картах. Необхідність у таких скріншотах фігурант пояснював «своєю роботою», хоча насправді він був безробітним, а отримані відомості пересилав окупантам", - зазначили в СБУ.

Ворожого поплічника затримали в його оселі та вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом. Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони в регіоні.

Агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. А співмешканка підозрюваного наразі співпрацює зі слідством як свідок.

Раніше правоохоронці затримали дніпровського адвоката, який наводив удари РФ на місця зберігання зброї ЗСУ.