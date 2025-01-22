Затримали дніпровського адвоката, який наводив удари РФ на місця зберігання зброї ЗСУ

СБУ затримали адвоката при спробі втечі на пункті пропуску «Краківець», через який він намагався виїхати за кордон.

Затримали відомого адвоката із Дніпра, який "здавав" ворогу локації складів ЗСУ та корегував удари по місту.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та СБУ.

"Контррозвідники та слідчі Служби безпеки запобігли втечі з України одного з найбільше законспірованих агентів фсб на Дніпропетровщині. Ним виявився відомий місцевий адвокат, який коригував ракетні удари рф по обласному центру", – зазначили у СБУ.

Затримали адвоката при спробі втечі з нашої держави на пункті пропуску «Краківець», через який він намагався виїхати за кордон.

Задокументували, як зрадник скоригував ракетний обстріл противника по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони.

Для завдання максимальної шкоди він передав фсб не просто загальні координати підприємства, а точні відмітки розташування технологічних цехів та складів зберігання БПЛА.

Фото: СБУ Переписка зрадника із ворогом

Згодом за його координатами у грудні 2023 року росіяни вдарили стратегічними крилатими ракетами повітряного базування «Х-101», внаслідок чого загинули шість і були важко поранені 30 українців. Також від атаки було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Зрадник прозвітував російським кураторам про наслідки «прильоту» і для подальших обстрілів у Дніпрі надіслав координати іншого стратегічного об’єкта, що розташований у місті.

Також встановлено, що підозрюваний розмістив в одній із груп месенджера повідомлення, в якому виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію частини території України.

Комунікація агента з його російським куратором відбувалася через «зв’язкового», давнього знайомого фігуранта, який виявився так званим «першим заступником голови Красногвардійської районної адміністрації Криму», який працює на фсб.

Під час обшуків в оселі та офісі затриманого вилучено мобільні телефони та сім-карти із доказами його підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.