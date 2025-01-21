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Львів’янин, який палив авто ЗСУ, проведе за ґратами 5 років

Зловмисник втягнув у "справу" неповнолітнього товариша. 

Львів’янин, який палив авто ЗСУ, проведе за ґратами 5 років
Затримані палії
Фото: Львівська облпрокуратура

Житель Львова проведе за ґратами 5 років. Його визнали винним у підпалах автомобілів ЗСУ.

Про це повідомили у Львівській облпрокуратурі. 

"За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури місцевого жителя визнано винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також у втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 304 КК України)", – зазначили прокурори. 

Прокурори довели, що чоловік погодився на "роботу", запропоновану через один із Телеграм-каналів, де за підпали автомобілів з характерними ознаками належності до ЗСУ пропонували грошову винагороду. Після виконання злочину зловмисник знімав підпал на відео та передавав його замовнику для звіту, отримуючи за це оплату.

Спаливши перший автомобіль, засуджений залучив до злочину неповнолітнього знайомого. Разом вони здійснили ще два підпали. Їхні дії завдали потерпілим збитків на суму майже 800 тис грн.

Матеріали справи щодо неповнолітнього виділено в окреме провадження, яке наразі перебуває на розгляді суду. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

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