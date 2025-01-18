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На Львівщині депутата райради упіймали на хабарі розміром $20 000

Чиновник вимагав гроші за вирішення питання щодо приєднання агропідприємства до газової мережі.

На Львівщині депутата райради упіймали на хабарі розміром $20 000
Депутата райради упіймали на хабарі
Фото: Львівська облпрокуратура

На Львівщині повідомили про підозру депутату районної ради. Він вимагав та одержав 20 000 доларів США неправомірної вигоди від керівника агропідприємства.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. 

Депутат також є начальником районної служби одного із управлінь експлуатації газового господарства Львівської області. Йому інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення посадовими особами (ч. 3 ст. 369-2 КК України). 

Чиновника затримали під час отримання грошей
Фото: Львівська обласна прокуратура
Чиновника затримали під час отримання грошей

За даними слідства, підозрюваний вимагав та одержав від керівника аграрного підприємства гроші за «вирішення питання» щодо приєднання підприємства до газової мережі.

Службовець запевняв, що має вплив на посадових осіб газорозподільчої компанії та за грошову вигоду може посприяти в ухваленні позитивного рішення про видачу технічних умов на виготовлення відповідної проєктної документації. А також забезпечить не внесення змін до цих технічних умов та не скасування таких у подальшому.

Також чиновник переконував, що у разі відмови надати гроші створюватиме штучні перешкоди для приєднання підприємств до газової мережі. 

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України після одержання неправомірної вигоди.Підозрюваного відсторонили від займаної посади. Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

  • ДБР повідомило про підозру синові чинного народного депутата України. Його підозрюють у заволодінні коштами однієї із селищних громад Львівської області.
  • Раніше на Львівщині двох депутатів міських рад викрили на отриманні 800 тисяч "відкату".
  • А перед цим у області поліція затримала посадовців однієї із міськрад, які організували систему "відкатів" за поставку оргтехніки.
  • І затримали депутата облради та його спільника, які намагались  видурити гроші у підприємця у Святвечір
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