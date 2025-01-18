Сили оборони уразили засоби протиповітряної оборони росіян на ТОТ Херсонщини та Донеччини

Також у Генштабі підтверили атаку на федеральну державну казенну установу "8 марта" у Тульській області.

У ніч на 18 січня підрозділи ГУР МО, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, атакували федеральну державну казенну установу “8 марта” у Тульській області. Крім того, українській військові атакували засоби ППО окупантів.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Відомо, що на території федеральної державної казенної установи "8 марта" у Тульській області зберігалися нафтопродукти. Завдяки відмінній роботі Сил оборони, на підприємстві зафіксовано пожежу.

"Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Наслідки атаки уточнюються", — кажуть у Генштабі.

Окрім цього, українські ударні БпЛА влучили в радіолокаційну станцію "Небо-СВУ" на тимчасово окупованій Херсонщині.

Також, ракетні війська Збройних Сил України завдали вогневого ураження по комплексу "Бук-М3" та радіолокаційній станції 9С32М зенітного ракетного комплексу С-300, що перебували на тимчасово окупованій території Донецької області. Масштаби пошкоджень уточнюються.