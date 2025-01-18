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Сили оборони уразили засоби протиповітряної оборони росіян на ТОТ Херсонщини та Донеччини

Також у Генштабі підтверили атаку на федеральну державну казенну установу "8 марта" у Тульській області.

Сили оборони уразили засоби протиповітряної оборони росіян на ТОТ Херсонщини та Донеччини
Фото: РБК

У ніч на 18 січня підрозділи ГУР МО, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, атакували федеральну державну казенну установу “8 марта” у Тульській області. Крім того, українській військові атакували засоби ППО окупантів.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Відомо, що на території федеральної державної казенної установи "8 марта" у Тульській області зберігалися нафтопродукти. Завдяки відмінній роботі Сил оборони, на підприємстві зафіксовано пожежу. 

"Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Наслідки атаки уточнюються", — кажуть у Генштабі. 

Окрім цього, українські ударні БпЛА влучили в радіолокаційну станцію "Небо-СВУ" на тимчасово окупованій Херсонщині.

Також, ракетні війська Збройних Сил України завдали вогневого ураження по комплексу "Бук-М3" та радіолокаційній станції 9С32М зенітного ракетного комплексу С-300, що перебували на тимчасово окупованій території Донецької області. Масштаби пошкоджень уточнюються.

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