Сили оборони уразили засоби протиповітряної оборони росіян на ТОТ Херсонщини та Донеччини

У ніч на 18 січня підрозділи ГУР МО, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, атакували федеральну державну казенну установу “8 марта” у Тульській області. Крім того, українській військові атакували засоби ППО окупантів.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Відомо, що на території федеральної державної казенної установи "8 марта" у Тульській області зберігалися нафтопродукти. Завдяки відмінній роботі Сил оборони, на підприємстві зафіксовано пожежу.
"Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Наслідки атаки уточнюються", — кажуть у Генштабі.
Окрім цього, українські ударні БпЛА влучили в радіолокаційну станцію "Небо-СВУ" на тимчасово окупованій Херсонщині.
Також, ракетні війська Збройних Сил України завдали вогневого ураження по комплексу "Бук-М3" та радіолокаційній станції 9С32М зенітного ракетного комплексу С-300, що перебували на тимчасово окупованій території Донецької області. Масштаби пошкоджень уточнюються.
- У ніч на 18 січня Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили нафтобазу російських окупантів в Калузькій області. Унаслідок влучання там виникла пожежа.