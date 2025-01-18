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У Запоріжжі росіяни зруйнували Свято-Андріївський Кафедральний Собор УПЦ МП

На місцях ракетних обстрілів працюють всі екстренні служби.

У Запоріжжі росіяни зруйнували Свято-Андріївський Кафедральний Собор УПЦ МП
Свято-Андріївський Кафедральний Собор УПЦ МП
Фото: поліція Запоріжжя

Уранці 18 січня російські окупанти атакували середмістя Запоріжжя балістикою. Кількість постраждалих зросла до 10 людей, пошуки трьох людей тривають. Також під ракетний удар РФ потрапив Свято-Андріївський Кафедральний Собор УПЦ МП.

Фото руйнувань собору опублікували у поліції Запоріжжя. Також про удар по Собору повідомив релігієзнавець Сергій Шумило. 

"Сьогодні, 18 січня, внаслідок російської ранкової атаки по Запоріжжю суттєво постраждав кафедральний собор Андрія Первозванного Запорізької єпархії УПЦ (МП). Це той самий собор, в якому місцевий правлячий митрополит Лука (Коваленко) і досі (на третьому році війни!) поминає московського патріарха-безувіра Кіріла Гундяєва. Митр. Лука один із тих ієрархів УПЦ (МП), який на Соборі у Феофанії у травні 2022 виступав категорично проти остаточного відокремлення УПЦ від Московського патріархату, проти рішень щодо засудження заяв Гундяєва та пропагованої ним антихристиянської ідеології "русского міра", і потім неодноразово хвалився, що він залишається у єдності з московським патріархом", — зазначає Шумило.

У поліції також повідомили, що станом на 11:15 кількість поранених зросла до 10 людей, доля трьох залишається невідомою. Тривають аварійно-рятувальні заходи.

  • Нагадаємо, 18 січня вранці російська армія атакувала балістикою центральну частину Запоріжжя. Є руйнування та поранені серед цивільних. 
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