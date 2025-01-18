На Херсонщині черед атаку російських дронів постраждали троє цивільних

Російська армія атакувала безпілотниками Херсон та Станіслав. Унаслідок скидання вибухівки поранень зазнали троє цивільних.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"За меддопомогою звернулись ще троє жителів Херсонщини, котрі напередодні потрапили під удар російських дронів", — ідеться у повідомленні.

У 37-річної жительки Херсона лікарі діагностували мінно-вибухову травму та контузію.

Двоє жителів Станіслава зазнали численних травм через скидання вибухівки з дрона поблизу цивільного автомобіля. 67-річний чоловік та 66-річна жінка дістали мінно-вибухові травми та контузії, а також післятравматичну енцефалопатію.

Лікарі надали потерпілим необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.