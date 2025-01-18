РФ атакувала Україну чотирма балістичними ракетами та ударними безпілотниками

У ніч на 18 січня РФ атакувала Україну 39-ма ударними БпЛА типу "Shahed", безпілотниками-імітаторами різних типів і запустила чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 08.00 підтверджено збиття двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 на Київщині та 24-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.

14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: повітряні сили

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Унаслідок ворожого удару по Києву загинули люди — збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі міста. Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін.

За попередніми даними, на даний час інформації про загиблих у Запоріжжі немає, тривають пошукові роботи, але є постраждалі, їм надається допомога. Ворог вдарив балістикою по одному з підприємств міста, також пошкоджено будинки і транспортні засоби.