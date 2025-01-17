Генштаб: понад половини боєзіткнень з початку доби відбулось на Покровському та Краматорському напрямках

На Покровському напрямку відбулось 64 боєзіткнення, ще 26 - на Краматорському.

Станом на 22:00 17 січня відбулося 155 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Сили оборони успішно відбили спробу противника просунутися вперед.

На Куп’янському напрямку ворог проводив сім наступальних дій біля Голубівки, Степової Новоселівки та Кругляківки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

За підтримки авіації на Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Копанок, Твердохлібового, Макіївки та Тернів. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку ворог атакував в напрямку Білогорівки, успіху не мав.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував в районах Часового Яру та в напрямку Ступочок та Білої Гори, 24 спроби росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій не мали успіху, триває два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 18 боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 64 рази атакував у районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променю, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного. Наші захисники відбили 49 штурмів, ще 15 боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 410 окупантів, з них 173 — безповоротно. Також знищено три мотоцикли, десять одиниць автомобільної техніки та два засоби супутникового зв’язку.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили одну атаку загарбників в районі Великої Новосілки.

Два рази противник марно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

На Курщині Сили оборони відбили дев’ять штурмових дій російських загарбників, до цього часу тривають три боєзіткнення.

На інших напрямках — без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.