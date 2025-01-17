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САП і НАБУ підозрюють експосадовця МВС у масштабній схемі розкрадання бюджетних коштів

Йдеться про привласнення 16 млн грн.

САП і НАБУ підозрюють експосадовця МВС у масштабній схемі розкрадання бюджетних коштів
наручники і гроші

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру колишньому високопосадовцю МВС України.

За інформацією пресслужби САП, колишнього високопосадовця викрили на заволодінні мільйонними коштами та одержанні хабара.

Під час досудового розслідування встановили, що у 2020 році один з керівників МВС забезпечив, аби наперед визначена компанія виграла тендер із закупівлі обладнання відеоспостереження та контролю доступу, які встановлювали у будівлях МВС.

Попри те, що вартість цього обладнання була значно завищена, державна установа перерахувала за обладнання кошти, і в підсумку це призвело до завдання установі збитків у сумі понад 16 млн грн.

Зʼясувалося, що задля отримання перемоги у закупівлі, підприємець протягом 2018-2019 років через очолювану ним громадську організацію передав у безоплатне користування високопосадовцю чотири автомобілі преміум-класу загальною вартістю понад 6 млн грн.

Коли чиновника звільнили з роботи, ці авто перейшли йому у власність через договір пожертви.

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