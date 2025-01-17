На Донеччині екіпаж "Білий янгол" евакуював літніх жителів Покровська

Також поліцейські евакуювали трьох собак і кішку.

Знак на в'їзді в Покровськ, 06 грудня 2024 р

Екіпаж "Білий янгол" евакуював літніх та маломобільних жителів міста Покровськ на Донеччині разом із домашніми улюбленцями. Поліцейським довелося рятувати цивільних під прицільними ударами ворога.

Про це розповідають в МВС України.

"Поліцейські вивезли літніх і маломобільних жителів разом з їхніми домашніми улюбленцями: трьома собаками й кішкою", — кажуть у відомстві.

Один з врятованих потребував негайної медичної допомоги, чоловік не міг самостійно рухатись. Правоохоронці доставили хворого до лікарні.

Евакуювати жителів доводиться під прицільними ударами ворога.