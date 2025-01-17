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На Донеччині екіпаж "Білий янгол" евакуював літніх жителів Покровська

Також поліцейські евакуювали трьох собак і кішку.

На Донеччині екіпаж "Білий янгол" евакуював літніх жителів Покровська
Знак на в'їзді в Покровськ, 06 грудня 2024 р
Фото: EPA/UPG

Екіпаж "Білий янгол" евакуював літніх та маломобільних жителів міста Покровськ на Донеччині разом із домашніми улюбленцями. Поліцейським довелося рятувати цивільних під прицільними ударами ворога.

Про це розповідають в МВС України.

"Поліцейські вивезли літніх і маломобільних жителів разом з їхніми домашніми улюбленцями: трьома собаками й кішкою", — кажуть у відомстві. 

Один з врятованих потребував негайної медичної допомоги, чоловік не міг самостійно рухатись. Правоохоронці доставили хворого до лікарні.

Евакуювати жителів доводиться під прицільними ударами ворога. 

  • За інформацією ОВА станом на початок січня у Покровську залишаються близько 7200 людей. Водночас з міста вдалося евакуювати всіх дітей.
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