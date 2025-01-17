На Донеччині екіпаж "Білий янгол" евакуював літніх жителів Покровська

Екіпаж "Білий янгол" евакуював літніх та маломобільних жителів міста Покровськ на Донеччині разом із домашніми улюбленцями. Поліцейським довелося рятувати цивільних під прицільними ударами ворога.
Про це розповідають в МВС України.
"Поліцейські вивезли літніх і маломобільних жителів разом з їхніми домашніми улюбленцями: трьома собаками й кішкою", — кажуть у відомстві.
Один з врятованих потребував негайної медичної допомоги, чоловік не міг самостійно рухатись. Правоохоронці доставили хворого до лікарні.
Евакуювати жителів доводиться під прицільними ударами ворога.
- За інформацією ОВА станом на початок січня у Покровську залишаються близько 7200 людей. Водночас з міста вдалося евакуювати всіх дітей.