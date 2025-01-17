На вихідні синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах західних областей

Наступні три доби в Україні будуть без істотних опадів, прогнозують синоптики.

Як повідомив Український гідрометцентр, лише 18 січня на сході та північному сході країни, а вночі 19 січня у східних областях очікують невеликий мокрий сніг та дощ.

На дорогах західних областей місцями ожеледиця. 18 січня в Карпатах вночі та вранці подекуди туман.

Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах - 3-8° морозу; вдень 0-6° тепла, на півдні країни, 19-20 січня також і на Закарпатті та Прикарпатті до плюс 9°.