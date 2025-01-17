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Завтра в Україні буде до +5, майже всюди без опадів

Лише на північному сході та сході країни невеликий дощ та мокрий сніг.

Завтра в Україні буде до +5, майже всюди без опадів
Фото: EPA/UPG

У суботу синоптики прогнозують Україні хмарну погоду з проясненнями, температура вдень максимально підніметься до +8.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Без істотних опадів, лише на північному сході та сході країни невеликий дощ та мокрий сніг.

На дорогах західних областей місцями ожеледиця; в Карпатах вночі та вранці подекуди туман.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах 3-8° морозу; вдень 0-5° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 8°.

Support LB.ua

У Київській області температура від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

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