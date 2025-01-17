Ексзаступнику мера Купʼянська оголосили підозру у колабораціонізмі

У Харківській області прокуратура та СБУ оголосили підозру ексзаступнику мера Купʼянська, який на час окупації міста погодився на співпрацю з росіянами.

Про це інформує прокуратура Харківської області.

"Виконувач обовʼязків керівника Харківської обласної прокуратури заочно повідомив про підозру 45-річному депутату за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України)", — інформує відомство.

Підозрюваний — колишній заступник Куп’янського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та депутат Куп’янської міської ради Харківської області VIII скликання. За даними слідства, під час захоплення військами рф території Купʼянщини він свідомо перейшов на бік РФ.

20 червня 2022 року наказом головного гауляйтера Харківщини фігуранта було призначено на посаду "исполняющего обязанности главы Временной Гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

Вже через тиждень він надав добровільну згоду на переміщення на іншу посаду, а саме – "и.о. заместителя главы Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области по экономике и финансам". Для цього він надав "керівництву" заповнену заяву та згоду на обробку персональних даних.

Зрадник видавав накази і розпорядження збирати відомості про майно на території Куп'янського району, що належить співробітникам правоохоронних органів України, військовослужбовцям Сил оборони України та учасникам АТО, щоб у подальшому відібрати його на користь російських загарбників.

Серед іншого, фігурант створював окупаційні структури та передавав їм під контроль майно українських підприємств.

На роботу у вказані підрозділи він приймав інших колаборантів, які були готові працювати на ворога.

Напередодні деокупації колаборант разом з російськими військами втік з Куп'янська і наразі переховується на території РФ. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.