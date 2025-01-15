Поліцейські підозрюють мешканця Харківщини у поширенні комуністичної символіки

Чоловік з травня 2022 року розміщав комуністичну символіку на своїй сторінці у соцмережі.

Слідчі поліції повідомили про підозру в поширенні комуністичної символіки мешканцю одного із сіл Зміївської громади Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Пенсіонер протягом майже трьох років повномасштабного вторгнення неодноразово публікував на своїй сторінці в Facebook символи тоталітарних режимів”, - йдеться у повідомленні.

Чоловік у травні 2022 року розмістив комуністичну символіку на своїй сторінці у соціальній мережі, і надалі неодноразово робив такі публікації.

Правоохоронці повідомили йому про підозру за ч.1, 2 ст.436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.