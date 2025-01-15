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​За останню добу з Покровської громади евакуйовано 80 жителів

Евакуйованих мирних мешканців доставляють до шелтера у Дніпропетровській області.

​За останню добу з Покровської громади евакуйовано 80 жителів
Евакуація громадян з Покровської громади
Фото: Скріншот з відео

На Покровському напрямку поліцейські з підрозділу “Білий янгол” безперервно рятують людей з-під вогню - лише за останню добу з Покровської громади Донецької області евакуйовано 80 жителів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Доступ у більшість населених пунктів вкрай складний, проте поліцейські евакуюють з лінії фронту родини з дітьми та самотніх маломобільних людей, які залишились замерзати у зруйнованих оселях”,- йдеться у повідомленні. 

Зокрема, евакуювали родину з 5-річною дитиною, та літнє подружжя з маломобільним чоловіком з Удачного, яке через велике господарство залишалось у селищі. 

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Евакуйованих мирних мешканців доставляють до шелтера у Дніпропетровській області, звідки вони вирушають до безпечних регіонів країни.

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