Евакуйованих мирних мешканців доставляють до шелтера у Дніпропетровській області.

На Покровському напрямку поліцейські з підрозділу “Білий янгол” безперервно рятують людей з-під вогню - лише за останню добу з Покровської громади Донецької області евакуйовано 80 жителів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Доступ у більшість населених пунктів вкрай складний, проте поліцейські евакуюють з лінії фронту родини з дітьми та самотніх маломобільних людей, які залишились замерзати у зруйнованих оселях”,- йдеться у повідомленні.

Зокрема, евакуювали родину з 5-річною дитиною, та літнє подружжя з маломобільним чоловіком з Удачного, яке через велике господарство залишалось у селищі.

Евакуйованих мирних мешканців доставляють до шелтера у Дніпропетровській області, звідки вони вирушають до безпечних регіонів країни.