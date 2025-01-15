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ГУР: Україна вийшла на окремий формат повернення важкохворих і важкопоранених полонених

На людей чекає тривала реабілітація.

ГУР: Україна вийшла на окремий формат повернення важкохворих і важкопоранених полонених
представник ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна домоглася виходу на окремий формат із повернення важкохворих і важкопоранених бійців і цивільних.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері телемаратону.

«Наразі відбулася репатріація – взаємне повернення важкохворих, важкопоранених. Це знакова подія. Україна домоглася виходу на окремий формат з повернення важкохворих і важкопоранених українських оборонців і цивільних. Ми довго над цим працювали, і ще багато належить зробити, але є надія, що тепер у цьому напрямку рух буде швидшим і результативнішим», - сказав Юсов.

Представник ГУР зазначив, що у повернених із полону українців є випадки ампутацій, гангрени, онкології, а також втрати зору.

Юсов сказав, що українським лікарям і психологам потрібно буде дуже багато працювати для відновлення. На наших співгромадян чекає тривала реабілітація, а також робота зі слідчими, які збиратимуть інформацію про умови перебування у полоні та інші дані, які допоможуть повернути інших українців, котрих утримує РФ.

  • 15 січня додому повернули 25 військових і цивільного з російського полону.
  • Цього місяця омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що під час однієї із зустрічей з російською уповноваженою Тетяною Москальковою вони вперше змогли домовитися про те, що списки формуватимуть за двома параметрами: фізичного здоров’я – важкопоранені, важкохворі повертаються в першу чергу; принципу справедливості - хто довше у полоні, той раніше виходить.
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