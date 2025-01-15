ГУР: Україна вийшла на окремий формат повернення важкохворих і важкопоранених полонених

Україна домоглася виходу на окремий формат із повернення важкохворих і важкопоранених бійців і цивільних.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері телемаратону.
«Наразі відбулася репатріація – взаємне повернення важкохворих, важкопоранених. Це знакова подія. Україна домоглася виходу на окремий формат з повернення важкохворих і важкопоранених українських оборонців і цивільних. Ми довго над цим працювали, і ще багато належить зробити, але є надія, що тепер у цьому напрямку рух буде швидшим і результативнішим», - сказав Юсов.
Представник ГУР зазначив, що у повернених із полону українців є випадки ампутацій, гангрени, онкології, а також втрати зору.
Юсов сказав, що українським лікарям і психологам потрібно буде дуже багато працювати для відновлення. На наших співгромадян чекає тривала реабілітація, а також робота зі слідчими, які збиратимуть інформацію про умови перебування у полоні та інші дані, які допоможуть повернути інших українців, котрих утримує РФ.
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