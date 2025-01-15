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​СБУ: 15 років тюрми отримала колишня військова з Миколаєва, яка працювала на окупантів

Вона працювала в міському центрі донорства і мала доступ до особистих даних пацієнтів, зокрема, військовослужбовців.

​СБУ: 15 років тюрми отримала колишня військова з Миколаєва, яка працювала на окупантів
наручники
Фото: Укрінформ

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка входила до агентурної мережі російського Головного розвідуправління у Миколаєві.

Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.

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Українська контррозвідка нейтралізувала ворожий осередок у травні 2022 року. Тоді у Миколаєві затримали п’ятьох російських агентів, одна з них -  колишня військова, яка працювала в міському центрі донорства і мала доступ до особистих даних пацієнтів, зокрема, військовослужбовців.

За завданням куратора зловмисниця намагалась виявити і «злити» окупантам місця дислокації особового складу ЗСУ в Миколаєві. Інформація мала потрапити в руки росіян через резидента агентури РФ Віктора Логінова. Останній на початку повномасштабної війни проживав у Херсоні і пішов на співпрацю з ворогом під час окупації міста.

СБУ завчасно викрила російську агентку і зірвала плани ворога.

Суд визнав її винною у закінченому замаху на вчинення державної зради в умовах воєнного стану і призначив 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, заочну підозру за державну зраду отримав резидент агентурної групи РФ. Тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.

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